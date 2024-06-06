تشخيص شبهات تزوير في رصيد الخطوط الجوية والشاهين والـTBI من قبل لجنة برلمانية

صرّحت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن وجود شبهات تزوير واختلاف في الرصيد بين شركتي الخطوط الجوية العراقية والشاهين والمصرف العراقي للتجارة.

وأوضح عضو اللجنة كاروان علي يارويس، انه بعد متابعة عمل الخطوط الجوية العراقية، وجد هنالك شبهات تزوير واختلاف في الرصيد بينها لصالح شركة الشاهين والمصرف العراقي للتجارة.

واضاف انه بعد تدقيق الحسابات البنكية من قبل مصرف العراقي للتجارة تبين هنالك شبهات التزوير وهذا السبب الذي يفسر الاختلاف في الرصيد، حيث أكد انه ارسل كتاب الى هيئة النزاهة لفتح تحقيق بهذا الموضوع وايلاءه اهمية كبيرة حفاظا على المال العام.