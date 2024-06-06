الأمن الوطني يحبط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية!

صرّح جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن احباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية في عدة محافظات.

وذكر الجهاز، انه حفاظاً على الرصانة العلمية في البلاد وبعد اجراء المسح الميداني للمراكز الامتحانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي بغداد وبابل وديالى من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة تستخدم في التواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الإمتحانات الوزارية، مشيرا الى انه تم رصد خمسة حالات عبر استخدام تلك الأجهزة وبطرق مختلفة.

وبيّن ان مفارزنا وبعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية استطاعت من إلقاء القبض على مدرس في محافظة الأنبار كان يروم تسريب الأسئلة الوزارية قبل توزيعها على الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تمكنت أيضاً من ضبط متهم يقوم ببيع أدوات الغش الإمتحاني على الطلبة.

ولفت الى انه جرى إحالة المخالفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.