"بنكة أرضية" أمام وزير البيئة والحضور يتصببون عرقا في اليوم العالمي للبيئة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح انعدام أجهزة التكييف داخل قاعة تابعة لوزارة البيئة، ليضطر موظفو الوزارة لاستخدام "مروحة أرضية" ونصبها أمام وزير البيئة نزار ئاميدي خلال مؤتمر "اليوم العالمي للبيئة".

ويوضح الفيديو المتداول، وزير البيئة إضافة الى الحاضرين في المؤتمر وهم يتصببون عرقا من الحر، ليضطروا الى استخدام "المهفات" اليدوية للتقليل من حرارة الجو في القاعة.

وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة على الفيديو، ليتساءل أغلب المتفاعلين معه عن الواقع المزري داخل القاعة باعتبارها تفتقر لابسط مقومات الراحة، كما انه يوضح "اخفاق" الوزارة لاستضافة هكذا فعاليات، بحسب المتفاعلين مع المقطع.