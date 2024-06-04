النائب مصطفى سند لوزير النفط: المعالي والجلالة والفخامة تختفي بلمح البصر

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان تحقيقية بحق عدد من موظفي وزارة النفط.

وقال النائب عن محافظة البصرة، مصطفى سند، في منشور عبر "فيسبوك" ان "السوداني وجه وزير النفط بتشكيل لجان تحقيقية بحق عدد من منتسبي (ملاك وعقود) وزارة النفط".

وأضاف، ان "وزير النفط استدعى عددا من (عقود وملاك) البصرة وذي قار إلى مقر الوزارة للتحقيق".

نص المنشور:

ما أستغربها منك ابو مصطفى، رجال صارم وحازم ما تتهاون حتى وي أبنك مصطفى من تجي عليه شكاوى، وعدنا شواهد كثيرة على ذلك.

لكن أستغربها من أبو جابر السيد وزير النفط، نصيحتنا لگ وأنت رجل طيب القلب ولنا معك تاريخ مشترك، نقول لك (لا تكن للظالم عونا)، ولك في وزير النفط السابق عبرة، حتى بيوته خذوهن، وكل الحشم والخدم والسلطة والحماية والمعالي والجلالة والفخامة، اختفت بلمحة بصر، راحن بأول لحظة بمراسيم الأستلام والتسليم، أنت نفسك من طلعت تقاعد شفت شلون الشعب والدولة ما تشوف بعض الناس بدون منصب، أتذكر موقف راجعت حضرتك وانت محال للتقاعد، لأحد مدراء الهيآت بنفط البصرة وشافك بالكامرة وما قبل يستقبلك، أفترت الدنيا وصرت عليه وزير (وزارة باقي بعمرها ١٥ راتب)، لذلك الأنسان وراه قبر شگد يريد يعيش، فلا تساهم بظلم أحد، كُن مصد للتوجيهات ودافع عن قطاعك و أولادك وهذا المعول عليك والمرجو منك.