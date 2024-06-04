السفير العراقي في انقرة: العراق يتطلع الى شراكة وتعاون ستراتيجي مع تركيا في ملف المياه

أكّد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، أن العراق يتطلع إلى شراكة وتعاون ستراتيجي مع الجارة تركيا في ملف المياه بما يضمن حقوق البلدين، مُشدداً على أنَّ ملف المياه يشكل أولوية في مسار العلاقات التاريخيّة بين البلدين.

وذكر بيان للسفارة:" ان اللجماوي استقبل المبعوث الرئيس التركيّ لشُؤُون المياه إلى العراق فيصل ار اوغلو، اليوم الثلاثاء ، بمبنى السفارة في العاصمة أنقرة، واستعرض اجراءات الحكومة العراقيَّة بتنفيذ الاتفاقات ومُذكرات التفاهم التي أبرمت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان إلى بغداد".

واشار السفير الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ أكد ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات تنفيذ الاتفاقيات بالتوازي، ووجّه الوزارات المعنية بمذكرات التفاهم بوضع خطة عمل واضحة ، باشراف مباشر من قبله؛ من أجل الإسراع بالتنفيذ.

وبين اهميّة تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مُشترَك بين البلدين، والتركيز على مشاريع ستراتيجيَّة تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعيّ والمياه في العراق.

من جانبه، أكّد المبعوث الخاص استعداد تركيا للتعاون مع العراق، وأنَّ أبوابها مفتوحة للحوار والتعاون مع اللجان الفنيّة العراقيَّة المختصة بشؤون المياه، مُشيراً إلى أنَّ ملف المياه عامل قوة بين البلدين الجارين.

وشجدد على أهميَّة الأسراع بالتحول من الري التقليديّ القديم لأسلوب متطور من شأنه تحقيق قفزة بتنفيذ المشاريع الستراتيجيَّة لقطاع المياه وإدارة الموارد المائيّة، كون العالم أجمع يمر بتغيرات مناخيّة ونمو سكانيّ وبالتالي زيادة الطلب على المياه