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السوداني والعامري يناقشان سير العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الحكومي


ناقش رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2024)، مع رئيس ائتلاف نبني، هادي العامري "سير العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الحكومي".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، انه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة أبرز الموضوعات والملفات، وسير العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الحكومي، بما يتضمنه من أولويات تخصّ القطاعات الخدمية والتنموية التي تهمّ المواطنين".

وجدد السوداني "تثمينه وتقديره للقوى السياسية التي صوتت على إقرار جداول موازنة هذا العام 2024، وهو ما سيجعل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قادرة على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها، بدون تأخير أو تلكؤ" وفقاً للبيان.

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السوداني والعامري يناقشان سير العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الحكومي
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