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عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني : مصالح الديمقراطي جعلته يصر على النظام الانتخابي السابق


عزا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم الثلاثاء، إصرار الديمقراطي الكردستاني على بقاء النظام الانتخابي السابق لكونه يصب بصالحة. 

وقال رؤوف في تصريح ل /المعلومة /، ان "جميع نواب الديمقراطي الكردستاني امتنعوا عن تعديل النظام الجديد وما يتعلق بتعديل الكوتا داخل برلمان الإقليم"، مشيراً الى ان "إصرار الديمقراطي على اعتراض النظام الجديد والإبقاء على القديم يدل على ان القديم يصب بمصلحته بعيداً عن مصالح باقي الاحزاب". 

وتابع ان، "الوطني الكردستاني مستعد لإجراء الانتخابات في أي وقت بسبب التجهيز لها والاعداد الجيد"، لافتاً الى "ضرورة اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن كون الحكومة الحالية منتهية الصلاحية ولا يمكنها خدمة المواطنين في الإقليم". 

وصادقت الأمانة العامة لمجلس المفوضين ضمن المفوضية العليا للانتخابات، على قانون توزيع مقاعد برلمان إقليم كردستان، الموزعة ضمن 4 مناطق انتخابية، وجاء في نص قرار مجلس المفوضين، الصادر يوم 3 حزيران 2024، تقسيم إقليم كردستان العراق إلى 4 دوائر (مناطق) انتخابية، وهي "أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة.

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