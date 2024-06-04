شرطة الأنبار تفرض حظراً للتجوال على الدراجات من 6 مساءً إلى 6 صباحاً

افاد مصدر صحفي في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، بفرض حظر شامل على سير الدراجات النارية والشحن لدواع أمنية.

وقال المصدر إن قيادة شرطة الانبار اتخذت قرار بفرض حظر شامل على سير الدراجات النارية والدرجات الهوائية (الشحن) من الساعة السادسة مساءا الى الساعة 6 صباحا والى اشعار اخر لدواع امنية.

وأكد أن فرض حظر التجوال جاء أيضا على خلفية تقديم شكاوى من مواطنين الى قيادة شرطة الانبار يطالبون القوات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة بحق أصحاب الدرجات النارية على خلفية تعمدهم افتعال طرق لانبعاث أصوات مزعجة من دراجاتهم عند قيادتها وتجوالهم داخل الاحياء السكنية.