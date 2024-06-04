مقتل شخص على يد امه وشقيقه في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص على يد امه وشقيقه طعناً بالسكين وقاموا بتنظيف مكان الحادث في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر انه "استخبرنا بوجود جثة داخل دار ضمن محلة 832 ز15 د155 وفق الإحداثية MB4390477192، وعلى الفور شرعت قوة بأمره امر ف3 ل3 الالي فق الالية ش أ ويعاونه النقيب (عباس كاظم راضي) امر سرية الاسناد، تم الانتقال الى محل الحادث وبصحبة ضابط تحقيق مركز شرطة الحضر وتبين ان هناك حادث قتل".

وأضاف، ان "المجني عليه تم قتله بواسطة طعنات بسكين في مختلف انحاء الجسم والراس"، مشيرا الى انه "تم اجراء الكشف على محل الحادث وتبين ان مسرح الجريمة تم تنظيفه وغسله بالماء من قبل والدة المجني عليه وشقيقه وغسل السكين الذي تم طعنه بها".

وتابع، انه "تم الكشف على الجثة من قبل خبير الأدلة ونقلت الى معهد الطب العدلي"، مبيناً انه "تم التحفظ على والدة المجني عليه وشقيقه، وتبنى الحادث مركز شرطة الحضر".