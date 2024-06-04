اعتقله الحشد في وقت سابق.. القضاء يحكم باعدام قيادي بارز بـ”داعش” الإرهابي

أصدر القضاء العراقي، حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي خطير عمل بصفة أمني في محافظة نينوى.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان المديرية العامة للأمنِ والانضباط ( مديرية التحقيقات و الأمن الوقائي ) في هيئة الحشد الشعبي ، كانت قد نجحت في وقت سابق في إلقاء القبض على الإرهابي بعد استحصال الموافقات القضائية".

واضاف انه :" بعد اكمال الاجراءات التحقيقية القضائية ، تمت احالته الى المحكمة المختصة، حيث أصدر القضاء العراقي حكماً بحقه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة الرابعة /١ من قانون مكافحة الإرهاب".