التربية تقرر منع الموظفين من التدخين داخل الدوائر والمؤسسات التربوية

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2024)، منع التدخين داخل الدوائر والمؤسسات التربوية.

وذكر بيان للوزارة ان "وزارة التربية متمثلة بمدير شعبة الصحة والسلامة المهنية في مكتب الوزير سعاد حميد علي، ألتقت مسؤولي شعب الصحة والسلامة المهنية في المديريات العامة كافة لمناقشة مدى تطابق تنفيذ إجراءات السلامة المهنية مع التعليمات الوزارية للحفاظ على الممتلكات والارواح ودور المحاضرات التوعوية في تعريف الطلبة بطرق التعامل مع الحوادث الطارئة إضافة الى تكثيف المتابعة الميدانية للمؤسسات التربوية ومنع الموظفين من التدخين داخل الدوائر تجنبا للمخاطر والأضرار الصحية والبيئية".

وشدد الاجتماع بحسب البيان على "التركيز على اقامة الورش والدورات التدريبية كونها نافذة الوصول الى الصحة والسلامة المهنية".