الإطار التنسيقي يكشف آخر تطورات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، آخر تطورات اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، فيما اشار الى ان الخلافات بين الأحزاب لا زالت مستمرة.

وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي في حديث صحفي ان "الخلافات السياسية ما بين الأحزاب السياسية السنية مازالت مستمرة ولا يوجد أي تطور وتقدم بملف انتخاب رئيس مجلس النواب، رغم كل السعي من اجل تقريب وجهات النظر والدخول بمرشح واحد ".

وبين العنبكي ان "هناك صعوبة في عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان في ظل الخلافات فهذا يعني الاخفاق مجددا بحسم الانتخاب ولهذا المساعي مستمرة لدفع السنة على الدخول بمرشح واحد من الاسماء المرشحة حصرا ولا نية لاعادة فتح باب الترشح مجددا ".

وفي ذات السياق، رجح النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، يوم الأربعاء (29 ايار 2024)، تأجيل حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

وقال الموسوي، انه "لغاية الان لا يوجد أي تطور جديد بشان ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، والخلافات السياسية مازالت قائمة ما بين الأطراف السياسية السنية، ولا يمكن عقد أي جلسة في ظل استمرار هذا الخلاف".

وبين ان "حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب تحتاج الى مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتفاهم، ولهذا نتوقع ان جلسة الانتخاب ستكون بعد عطلة عيد الأضحى، خاصة في ظل انشغال النواب حالياً بإقرار موازنة سنة 2024".