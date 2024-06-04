المحكمة الاتحادية العليا تنفي صدور أي تصريح منها او من قضاتها

نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص صدور تصريح عنها او من احد قضاتها.

وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان انه لم يصدر عن المحكمة أو أحد قضاتها أي تصريح"، مؤكدة "تمسكها بأحكام المواد 92 و 93و 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".

ودعا البيان وسائل الاعلام، الى "توخي الدقة عند النشر واخذ المعلومات والتصريحات من المحكمة الاتحادية العليا حصرا"، محملا الجهة المخالفة "المسؤولية القانونية".