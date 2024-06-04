جنايات الكرخ تصدر حكمًا بإعدام شخص ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق "الأيزيديين"

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، حكما بالإعدام شنقا على مجرم ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين الايزيديين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجرم مع أفراد مفرزته العسكرية قاموا بإعدام عدد من المواطنين الايزيديين ودفنهم بعد تصويرهم ونشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعصابات الإرهابية وكذلك قيامه بمهاجمة القوات الأمنية في محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأضاف، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية /1 ،3 ،4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 7/ اولا من قانون الناجيات الايزيدييات رقم (8) لسنة 2021".