السفير قحطان طه خلف.. مندوب جديد للعراق في جامعة الدول العربية

أعلنت وزارة الخارجية العراقي، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، تقديم سفير عراقي جديد أوراق اعتماده في الجامعة العربية.

الخارجية ذكرت في بيان أن "السفير العراقي قحطان طه خلف قدّم، أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا ل‍جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمين العام ل‍جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في مقر الجامعة العربية".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية، وأهمية تكاتف الجهود لإيجاد موقف عربي مشترك يعزز العمل العربي"، بينما نقل البيان عن الأمين العام تأكيده "أهمية العراق وتأثيره في محيطه الإقليمي وفي جامعة الدول العربية".