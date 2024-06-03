محافظ النجف : سوء الخزن سبب حريق المنطقة الصناعية والخسائر مليارات الدنانير

عزا محافظ النجف يوسف كناوي سبب حريق المنطقة الصناعية /حي عدن جنوب شرق المحافظة إلى سوء التخزين وعدم اتخاذ اجراءات السلامة العامة في تلك المخازن ، مشيرا إلى ان خسائر تلك المخازن تتجاوز مليارات الدنانير وعدم حصول اي خسائر بشرية.

وأشار كناوي إلى التوجه لتغريم أصحاب الشركات المخالفين لاجراءات السلامة المهنة مؤكدا مشاركة

فرق الدفاع المدني من محافظة النجف الاشرف و المحافظات الساندة المجاورة وفرقة الامام علي ع القتالية و العتبة العلوية المقدسة و الجهد البلدي بإخماد الحريق .