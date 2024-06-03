السوداني يوجه بوضع خطة متكاملة لمشروع تطوير المناطق المحيطة بطريق (دورة- يوسفية) السريع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوضع خطة متكاملة لمشروع تطوير المناطق المحيطة بطريق (دورة- يوسفية) السريع.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، ان"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا جرت خلاله مناقشة تطوير المناطق المحيطة بطريق (دورة- يوسفية) السريع جنوب بغداد، وتقديم عرض تفصيلي عن مشروع التطوير الذي تشرف عليه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".

وأشاد السوداني ب"الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لإنضاج الفكرة النهائية لهذا المشروع، مشددا على ضرورة الإسراع في وضع رؤية متكاملة من جميع الجوانب الحضرية والعمرانية للوصول إلى التنفيذ،

ووجه السوداني بإعداد خطة للشروع بالعمل، مع مراعاة عدم الإضرار بالمواطنين القاطنين في تلك المناطق، وفي الوقت نفسه عدم السماح بظهور العشوائيات".

واوضح السوداني أن" المشروع يمثل إضافة عمرانية للعاصمة بغداد، في إطار خطة وبرنامج متكامل لتطويرها على كل الأصعدة، كما يشكل حالة تنظيمية لمسارات عشوائية في استخدام الأراضي، نحو اعتماد الاستثمار الاقتصادي الأمثل للأرض".

واشار البيان الى ان مشروع تطوير المناطق المحيطة بطريق (دورة- يوسفية) السريع، يعد مشروعًا تنمويًّا يربط بغداد بمحافظات الوسط والجنوب، وسيضم أبراجًا تجارية ومجمعاتٍ سكنية، وشبكة مواصلات يتصل بها الطريق الحلقي الرابع، والطريق الحلقي الخامس، وجسر غزّة الرابط بين ضفتي نهر دجلة جنوب العاصمة.