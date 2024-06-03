الداخلية :فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع بمخزن ومعرض للأجهزة الكهربائية في النجف

اعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري عن مكافحة فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع بمخزن ومعرض للأجهزة الكهربائية في منطقة حي عدن بمحافظة النجف الأشرف.
وقال ميري في بيان للوزارة ان"فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق اندلع بمخزن ومعرض للأجهزة الكهربائية في منطقة حي عدن بمحافظة النجف الأشرف مبينا انه تم ارسال تعزيزات بفرق اطفاء تخصصية من محافظات كربلاء المقدسة والديوانية وبابل كجهد ساند لتعجيل السيطرة والإخماد التام على الحريق
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