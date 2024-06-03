المندلاوي: سنمارس دورنا الرقابي ونتابع صرف مبالغ الموازنة وفق الجداول المحددة ولن نسمح بضياع او هدر اموال الشعب

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي ان المجلس سيمارس دورنا الرقابي ويتابع صرف مبالغ الموازنة وفق الجداول المحددة ولن يسمح بضياع او هدر اموال الشعب.

واكد المندلاوي في بيان ان الرئاسة بذلت جهودا كبيرة مع اللجنة المالية النيابية من اجل الإسراع في استكمالها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك لاهميتها من حيث ارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وصلتها الوثيقة بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية والخدمية.

وقال ان مجلس النواب سيستمر في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة صرف المبالغ المالية وفق الجداول المحددة، ولن يسمح بضياع او هدر اموال الشعب، مبديا دعمه للحكومة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاصلاحي والخدمي، واكمال مسيرة البناء والتقدم وتحقيق ما يتطلع اليه المواطنين الكرام.

وثمن رئيس مجلس النواب بالنيابة، الدور الكبير لرئاسة واعضاء اللجنة المالية النيابية في مناقشة واستكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٤، معربا عن شكره لاعضاء مجلس النواب على مقترحاتهم القيمة وحرصهم في الحضور والتصويت على جداول الموازنة.