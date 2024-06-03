البرلمان يصوت على جداول موازنة 2024 ويرفع جلسته

أتم مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13المعدلة لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".

وبعد إتمام عملية التصويت، رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها بحضور 199 نائباً.

يذكر أن جدول أعمال البرلمان لجلسة اليوم، كان يتضمن فقرة واحدة فقط، وهي: "التصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و)".