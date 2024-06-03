السوداني يؤكد تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس اردوغان الى العراق

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق الشهر الماضي، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الـ(27) ، لاسيما ما يتعلق منها بمشروع طريق التنمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان :" ان السوداني استقبل ، اليوم الاثنين، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، بمناسبة انتهاء مهام عمله ".

وثمّن السوداني ، جهود السفير التركي خلال مدة عمله في العراق، التي أثمرت عن تعاون بنّاء اسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

واشار رئيس الوزراء، إلى تواصل العمل لتفعيل مخرجات زيارة الرئيس اردوغان الى العراق الشهر الماضي، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الـ(27)، لاسيما ما يتعلق منها بمشروع طريق التنمية، ووضعها موضع التنفيذ، وتشكيل لجان لمتابعة بنود اتفاق الاطار الستراتيجي للتعاون المشترك، وتنفيذ الاتفاق الاطاري في مجال المياه.