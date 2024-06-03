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رئيس هيئة النزاهة يكشف آخر المعلومات عن قضية "سرقة القرن"


كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن تفاصيل جديدة بخصوص "سرقة القرن"، مؤكدًا استرداد احدى الشخصيات المتهمة من بيلاروسيا.

وقال القاضي حنون في إجابة على سؤال مراسل السومرية خلال الملتقى الإقليمي للنزاهة والشراكة في محاربة الفساد وبحضور 12 دولة عربية، ان العراق ماضٍ في متابعة واجراءات استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية"، مشيرا الى ان "الهيئة استردت احدى الشخصيات المتهمة من بيلا روسيا".

وأوضح حنون أنه "يجري في الوقت الحاضر متابعة شخصيتين هاربتين في احدى الدول احداهما متهمة بسرقة 2650 مليار دينار والاخرى سرقت 500 مليار دينار".

وكان اخر رقم معلن عن الأموال المستردة من سرقة الامانات الضريبية بلغ 400 مليار دينار، وهو رقم لايشكل سوى 10% من المبلغ المسروق البالغ 3.5 تريليون دينار، في قضية سرقة الامانات الضريبية او مايعرف بسرقة القرن والتي امتدت بين عامي 2021 و2022.

وانطلق اليوم الاثنين الملتقى الإقليمي للنزاهة والشراكة في محاربة الفساد والذي يحتضنه العراق، وبحضور 12 دولة عربية، فضلا عن ممثل الاتحاد الأوربي، الذي أكد الى الحاجة لعمل اكثر مع وجود ترابط كبير بين القطاعات في العراق، مشيرا الى ان اي شركة في اوربا اصبح لها علم بمدى جدية الحكومة والهيئة في دعم قطاع الاستثمار.

وفي اذار الماضي، كان رئيس هيئة النزاهة قد كشف عن ان العراق بطور استرداد 3 متهمين ومحكومين بالفساد من الأردن وسوريا وبيلاروسيا، الهارب في سوريا متهم بسرقة 760 مليون دينار من مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان، والمتهم الثاني مدانة بسرقة 6.5 مليار دينار وتم القبض عليها في بيلاروسيا وكانت تعمل في وزارة الصحة في العام 2008، اما المتهم الثالث قبض عليه في الأردن ومحكوم 7 سنوات غيابيا.

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رئيس هيئة النزاهة يكشف آخر المعلومات عن قضية "سرقة القرن"
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