على الرغم من تنازلات حكومة المركز الا ان نجيرفان برزاني ينتقدها ويقول ان العراق ينقصه \"حكم رشيد\"

على الرغم من التنازلات التي ابدتها الحكومة المركزية لاقليم كردستان حيث تقوم باقتطاع اموال المحافظات الجنوبية وارسالها الى كردستان الا ان رئيس الاقليم نجيرفان برزاني قد انتقدها بقسوة وقال ان العراق ينقصه الحكم الرشيد

حيث عبّر عن امتعاضه لاستمرار المفاوضات بين الإقليم وبغداد حول مسألة الرواتب، فيما أشار الى أن العراق ينقصه حكم رشيد لتحقيق التقدم والازدهار.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أن الأخير قال في كلمة له خلال وضع الحجر الأساس لإنشاء منتزهين في مدينة دهوك، إن "زيارته إلى بغداد الأسبوع الماضي، والتي ضمّت لقاءات مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ومسؤولين حكوميين آخرين، ورؤساء وأعضاء أحزاب وقوى سياسية عراقية، تناولت بشكل خاص بحث الحلول الجذرية للقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أنه "خلال زيارته إلى بغداد، عبّر عن أسفه لاستمرار المفاوضات بين الجانبين حول مسألة الرواتب"، مؤكداً أن "هذه الحقوق تعدّ طبيعية ومستحقة، وينبغي ألّا تكون موضع نقاش"،

وشدد على "التعاون المشترك لتطوير العراق بشكل عام، بما يجعله بلداً ينافس دول الخليج والعالم" مبينا أن "ثروة البلاد من الموارد الطبيعية والبشرية هائلة، إلا أن ما ينقصها هو حكم رشيد لتحقيق التقدم والازدهار".

ودعا بارزاني الجميع إلى "التخلي عن إثارة المشاكل والخلافات، والعمل معاً بروح تنافسية خدمةً للمواطنين وتعزيز ازدهار البلد للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة".