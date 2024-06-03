المفوضية تُعلّق تسجيل الناخبين لانتخابات برلمان إقليم كردستان

كشف مصدر محلي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عن تعليق عملية تجديد تسجيل الناخبين للدورة السادسة للانتخابات البرلمانية لحكومة إقليم كردستان.

وقال المصدر ، إن "مفوضية الانتخابات أوقفت تجديد تسجيل الناخبين، ومن الآن لا يمكن للناخبين سوى الحصول على بطاقاتهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة من قبل المفوضية".

واضاف أنه "يحق لـ 3 ملايين و800 ألف ناخب التصويت في الدورة السادسة لانتخابات برلمان كردستان"، مبينا ان "منهم 3 ملايين جددوا بطاقاتهم البيومترية، وبعضهم لم يستلم بطاقاتهم بعد".

وكانت مفوضية الانتخابات قد طلبت بشكل رسمي من رئاسة إقليم كردستان تحديد موعد لانتخابات برلمان الإقليم، بسبب عدم قدرتها الفنية على إقامتها في الوقت المحدد سابقا في العاشر من حزيران الحالي.

وكشف مصدر مطلع عن زيارة سيقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية.

وقال المصدر إن "بارزاني سيزور السليمانية ويلتقي بقادة الأحزاب والكتل في المدينة، لغرض التفاهم معهم حول موعد جديد لانتخابات برلمان الإقليم".

وأضاف أن "بارزاني يريد التفاهم مع الأحزاب الكردية ومنها الاتحاد الوطني والتغيير والأحزاب الإسلامية وباقي الأحزاب، قبل تحديد موعد جديد لبرلمان الإقليم".