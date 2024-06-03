الصحة تصدر الأمر الوزاري الخاص بتعيين العلوميين على الملاك الدائم

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، الأمر الوزاري الخاص بتعيين العلوميين على الملاك الدائم.

وذكرت الوزارة ببيان ، أنه "استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومصادقة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أصدرت الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) من حملة شهادة البكالوريوس المشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 و 50/ 112 / 2198 في 21/ 4/ 2023 والمتضمن تعيين حملة الشهادات العليا المشمولين بالقانون أعلاه والبالغ عددهم 2986 والمدرجة أسمائهم في القوائم المرفقة".