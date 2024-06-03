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مداهمة مراكز تجميل "مشبوهة" في المنصور وسط بغداد


افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بمداهمة مركزي تجميل غير مجازين في منطقة المنصور وسط بغداد، أحدهما كان قد تم تشميعه في وقت سابق لكنه كسر التشميع وعاد للعمل.

وقال المصدر انه بناء على قرار من قاضي تحقيق محكمة الكرخ الأولى، وبتشكيل مفارز بالاشتراك مع مفرزة من دائرة صحة بغداد الكرخ، تم الانتقال الى منطقة المنصور عمارة الباب الذهبي لاجراء التفتيش والتحري داخل محل ( ليليان تاتو) وتبين ان المركز غير مجاز من قبل وزارة الصحة.

وأوضح أنه "تم ضبط المواد الموجودة داخل المحل وتبين ان المتواجدة داخل المحل المدعوة (استبرق فـ ) وتبين انها عاملة نظافة داخل المحل وان صاحبة المحل غير متواجدة داخل المحل اثناء ساعة التفتيش والتحري، وتبين ان اسمها الكامل ( ليليان راشد جعيل)".

وفي عملية منفصلة، أشار المصدر الى "إجراء التحري والتفتيش داخل محل حنين تاتو المنصور شارع 14 رمضان مقابل مطعم الساعة وتبين انه (مركز لوتس) للتجميل والوشم والذي تم تشميعه سابقا حيث تم كسر الشمع والمباشرة بالعمل داخل المركز و تبين أن المدعوة (حنين )غير متواجدة داخل المركز، وان المتواجد داخل المركز المدعو (علي. ص. ع) وأن المركز غير مجاز من وزارة الصحة وتم ضبط المواد الموجودة داخل المركز وإلقاء القبض على المتهم (علي ص ع) و تنظيم محضر اصولي بذلك".

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