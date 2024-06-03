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الكمارك تعلن عن ضبط 23 شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط


صرّحت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط 23 شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط في المنافذ الحدودية.

وذكرت الهيئة في بيانها، إن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبط (23) شاحنة محملة (مولدات واقمشة وحلويات واطارات وخشب وادوية بشرية و ادوات زراعية والمنيوم وسقوف ثانوية ) ومواد متنوعة اخرى وذلك لمخالفتها الشروط والضوابط الاستيرادية.

وأوضحت أن مركز كمرك سفوان الحدودي ضبط مسافرا اجنبيا بحوزته مبلغ مالي كان يروم تهريبه الى خارج العراق، مبينة ان مركز كمرك سفوان الحدودي ضبط مسافرا اجنبيا بحوزته كمية كبيرة من الادوية معدة للتهريب وغير مصرح بها بعدد (5760) علبة.

وأشارت الهيئة الى ان مركز كمرك ابو فلوس اعاد اصدار إرسالية ( شيش حديد) قياس(12) ملم بوزن ( 466 ) طن لعدم مطابقته لشروط وضوابط جهاز التقييس والسيطرة النوعية. 

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الكمارك تعلن عن ضبط 23 شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط
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