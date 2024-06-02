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السوداني يوجه بإعداد حزمة جديدة لدعم المشاريع الصناعية، والتشجيع على الصناعات المساهمة في الإعمار والتنمية


رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية.

وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن" العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، بوجود موارد بشرية وحاجة محلية متنامية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الناتجة من تكرير النفط الخام، في ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق".

وجدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى" أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية".

كما بيّن السوداني الحاجة إلى " صياغة آليات واضحة لدعم الصناعيين، وتشجيعهم نحو صناعات محددة تتكامل مع باقي الخطط الاقتصادية للحكومة، وفي مقدمتها خطط الإسكان والمدن الجديدة، وتشييد البنى التحتية الخدمية، وهي نشاطات تستلزم توفر أضعاف القدرة المتوافرة حالياً لصناعة المواد الإنشائية والمواد الداخلة في الإعمار".

ووجه رئيس مجلس الوزراء ب"إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية، قادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ".

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السوداني يوجه بإعداد حزمة جديدة لدعم المشاريع الصناعية، والتشجيع على الصناعات المساهمة في الإعمار والتنمية
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