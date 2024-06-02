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المندلاوي يطالب بمواصلة الإرتقاء بمستويات التعليم عالمياً للمشاركة في الثورة التنموية وتلبية متطلبات البلد


طالب رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي ، بمواصلة الإرتقاء بمستويات التعليم العالي والبحث العلمي عالمياً للمشاركة في الثورة التنموية وتلبية متطلبات البلد .

وقال المندلاوي في كلمة له باحتفالية تخرج طلبة الدفعة السادسة للجامعة الأمريكية الذي اقيم في محافظة دهوك، والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس هذا الصرح العلمي، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس اقليم كردستان، ورئيس حكومة الإقليم، ونائب رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب، والهيئة التدريسية والادارية في الجامعة، : إن" مجلس النواب يشارك توجه السلطات التنفيذية في ضرورة الارتقاء بالتعليم الجامعي كتوجه دولة، ونعتقد اهمية تصحيح العلاقة مع التعليم الأهلي وتعضيد ركائزه بأعتباره شريكا أساسيا في قطاع التعليم، على أساس الشراكة المتوازنة والمتكافئة شريطة ضمان الرصانة العلمية، مؤكدًا إن التطور الكبير في البنى التحتية للتعليم الأهلي وجذبه للخبرات والقامات العلمية الكبيرة ومن القطاع الحكومي بالتحديد، دليل على قدرة التعليم الخاص على الشراكة والمنافسة على ريادة التعليم في الدراسات الأولية والعليا أيضاً".

وأشار رئيس مجلس النواب بالنيابة، إلى ،ان" البلد يشهد بداية لثورة تنموية في شتى القطاعات، مع رغبة للشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، ما يستدعي مواكبة متطلبات الإرتقاء بمستويات التعليم العالي والبحث العلمي عالمياً وفي مختلف المجالات، والمساهمة في تلبية متطلبات البلد وسوق العمل من الكوادر العلمية التخصصية الكفوءة، والمشاركة في وضع خطط مشاريع التنمية، فيما قدًم تهنئته للطلبة الخريجين وعوائلهم وللجامعة في ذكرى تأسيسها".

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المندلاوي يطالب بمواصلة الإرتقاء بمستويات التعليم عالمياً للمشاركة في الثورة التنموية وتلبية متطلبات البلد
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