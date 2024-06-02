الأمم المتحدة: الحكومة العراقية تعمل على مكافحة الفساد ضمن برنامج متكامل

أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي او كي لوتسما، اليوم الأحد، اهتمام رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وحكومته في مكافحة الفساد، وفيما أشار إلى أن العمل يجري وفق برنامج متكامل يحظى بدعم المجتمع الدولي، أعلن إطلاق التقرير الخاص بمراقبة المحاكمات المعنية بمكافحة الفساد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المبادرات تركز على دعم التحول الرقمي لتحسين وتعزيز الحوكمة.

وقال لوتسما خلال مؤتمر النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى: أن "رئيس مجلس الوزراء مهتم بمكافحة الفساد الذي يعوق التطور والنمو"، مؤكدا ، "استمرار مبادرات الامم المتحدة من اجل ان يكون العراق خاليا من الفساد".

وأضاف، أن "إطلاق التقرير الخاص بمراقبة المحاكمات يعد مبادرة جيدة حول الشراكة الطويلة بين حقوق الانسان والحكومة العراقية لضمان عراق شفاف وعادل، وان مكافحة الفساد موضوع مركزي يعمل البرنامج الانمائي مع الحكومة العراقية على مكافحته، كونه يؤثر على القانون والتطور والتقدم والتنمية للحكومة والمواطن"، لافتا الى أن "الجهود العراقية الخاصة بمكافحة الفساد مدعومة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي ضمن برنامج متكامل تعمل عليه الحكومة".

وأوضح ، أن "هذا البرنامج جزء مهم في مشروع التحكيم ومكافحة الفساد وهو مصمم بأن تكون إجراءات وإصلاحات بهذا الصدد"، مشيرا ، الى أن "الإطار القانوني يمثل استراتيجية المشاركة مع مجلس الدولة ومجلس النواب وهيئة النزاهة ، وأن البرنامج الذي تتم مناقشته اليوم يمثل أحد مكونات المسعى".

ونوه ، أن "تمثيل وتضمين البرنامج هذا العام يمثل تغذية عكسية للبرنامج للسنة الماضية، لان برنامج مراقبة المحاكم يركز على المحاكم الخاصة بمكافحة الفساد، وتم خلال المراقبة استشارة أصحاب المصالح ليس لتحديد نقاط الضعف فقط"، مؤكدا ،ان "المعطيات تمثل عدة عمليات على مستويات مختلفة لتحسين المستقبل على المستوى الطويل".

وأكد لوتسما، أن "التقرير يحدد التوصيات الضرورية والمتماسكة حول الإنجازات وكيفية التعامل مع التحديات بما يتعلق بالفساد ، وان الحكومة العراقية هي العنصر الأساس في مكافحة الفساد"، مبينا، ان "البرنامج يناقش التزام المصالح بما يتعلق بالنزاهة والشفافية".

وأشار الى أن "الإنجازات والمبادرات الخاصة بمساندة العراق في مجال مكافحة الفساد تركز على التحويل الرقمي كعنصر أساسي لتحسين وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام المنصات الالكترونية والنشاطات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال"،معربا عن أمله في ان "يكون التقرير بداية لفصل جديد لعراق شفاف، وأن الإنجازات والتوصيات تمثل خطوة جيدة"