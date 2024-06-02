وزير النقل يوعز بصرف رواتب موظفي الشركة الأمنية لمطار بغداد

اوعز وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، للشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بصرف رواتب موظفي الشركة الأمنية لمطار بغداد الدولي، استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (٢٤٣٨٩) في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤.

وذكر بيان للوزارة، ان :"وزير النقل ، اوعز خلاله زيارته مطار بغداد الدولي بصرف رواتب موظفي شركة بزنس آنتل الأمنية العاملة في مطار بغداد الدولي، وتأمين مستحقاتهم المالية، وقد باشرت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بصرفها فورا".

وأكد البيان، أن "السعداوي شدّد على عدم السماح بالتجاوز على حقوق الموظفين والعاملين في المطار، وايجاد الحلول العاجلة لأية مشكلات وفقا للسياقات القانونية والإدارية، وبما يضمن عدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، أو عرقلة حركة الطيران".

يشار الى ان قرار مجلس الوزراء، نص على: (تكليف الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بصرف رواتب الموظفين العاملين في الشركة الامنية فقط لضمان ديمومة العمل والحماية الامنية لمطار بغداد الدولي)