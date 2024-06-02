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ضبط متهمين اثنين حاولا تهريب كمية من المنشطات الرياضية في البصرة


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط متهمين اثنين حاولا تهريب كمية من المنشطات الرياضية في محافظة البصرة.

الوزارة ذكرت في بيان ان "مفارز مركز شرطة كمرك سفوان التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة اثناء القيام بواجباتها، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية من المنشطات الرياضية كانا يرومان تهريبها الى خارج البلاد".

وأضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي بحقهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما والمضبوطات الى القضاء المختص".

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ضبط متهمين اثنين حاولا تهريب كمية من المنشطات الرياضية في البصرة
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