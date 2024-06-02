تنفيذ عملية تفتيش جنوب نهر نارين في ديالى

اعلنت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحـشد الشعبي تنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة السلسلة الجبلية جنوب نهر نارين بمحافظة ديالى.

وذكرت قيادة العمليات في بيان .. ان "قوة من قيادة العمليات واقسامها والالوية التابعة وصنوف وخدمات الهيئة بمساندة طيران الجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش جنوب نهر نارين" مبينة ان "العملية تهدف للحفاظ على الامن في مناطق ديالى من خلال ملاحقة فلول داعش والقضاء على امكانياتهم".

واضافت ، ان "العملية مستمرة لحين تطهير المنطقة بالكامل".