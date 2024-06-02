وزير النفط يناقش مع الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة خطط لتعزيز مشاريع ايقاف حرق الغاز وتحويله لطاقة مفيدة

بحث وزير النفط حيان عبد الغني مع الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول افاق العلاقات والتعاون بين العراق والوكالة الدولية للطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان ،ان" الوزير التقى على هامش المنتدى الاقتصادي الفرنسي – العراقي ببيرول وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث التعاون المشترك ،ودعم جهود العراق في الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والطاقة المتجددة ، الى جانب خطط الوزارة في تعزيز مشاريع ايقاف حرق الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة".

وأشار إلى أن "خطط الحكومة تتضمن تنويع مصادر الطاقة الى جانب اضافة أكثر من 12 ألف ميكاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030"،مؤكداً ان "ملف الطاقة في العراق قد شهد تتطوراً نوعياً بفضل خطط الحكومة العراقية في دعم مشاريع الطاقة وتقليل الانبعاثات في الصناعة النفطية وفي الخفض الكربوني الذي ارتفع إلى نسبة 3,76 % من مجمل الانبعاثات الوطنية في عام 2023".

وبين: "ان هذا يعد ضعف الالتزامات الوطنية الطوعية المطلوب تحقيقها من الخفض الكربوني حتى العام 2030 ، مما يؤشر التزاماً مسؤولاً من قبل العراق تجاه اتفاق باريس والمجتمع الدولي"