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المرور تكشف تكلفة تبديل اللوحات الجديدة وآلية "تقسيط" الغرامات


 

 

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، كلفة تبديل اللوحات المرورية الجديدة، فيما تحدثت عن آلية تقسيط الغرامات المرورية المترتبة على السائقين.

وقال المقدم حيدر شاكر من إعلام مديرية المرور العامة في حديث صحفي إن "تكلفة تبديل اللوحات المرورية من القديمة الى الإنكليزية الجديدة ستبقى نفسها والبالغة 30 ألف دينار للمركبة الواحدة"، مشيرا الى ان "مديريات المرور متأهبة لاستقبال معاملات المواطنين وامتصاص الزخم الذي من المتوقع ان يحصل في استبدال لوحات السيارات".

وفيما يخص الغرامات المرورية، أضاف شاكر، أن "المديرية ضمّنت آلية تقسيط الغرامات للسائقين وذلك من خلال مراجعة مقر مديرية المرور العامة أيام الثلاثاء من كل أسبوع لتقديم طلب بخصوص تقسيط مبلغ الغرامات، ونحن بدورنا نرفع طلبه الى مدير المرور لاستحصال الموافقة الرسمية ومن بعد ذلك يتم تقسيط مبلغ الغرامة".

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