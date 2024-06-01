السوداني يفتتح مركز البيانات الرقمي ومعمل تصنيع اللوحات والعلامات المرورية في بغداد

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، مركز البيانات الرقمي ومعمل تصنيع اللوحات والعلامات المرورية في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "السوداني افتتح اليوم السبت، مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية، ومعمل تصنيع اللوحات المرورية وسط العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزراء الداخلية، التخطيط، الاتصالات، التعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين".

وبارك السوداني بحسب البيان "إنجاز هذا المشروع، فيما ثمن جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة"، مؤكدا "أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات".

وبين أنّ "وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن"، مشددا على "أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة".