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نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني : المفاوضات متقدمة والتصويت يوم الإثنين


أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، أن المباحثات داخل البرلمان بشأن حصة الإقليم في الموازنة متقدمة بشكل كبير.

وقال أحمد في حديث صحفي إن "هنالك تقدمًا بشأن حصة الإقليم ضمن الموازنة المالية لسنة 2024، فضلا عن وجود تجاوب من أغلب الكتل السياسية لتمرير الحصة ونتوقع المضي للتصويت على جداول الموازنة يوم الاثنين المقبل".

وأضاف أن "الجدلية الآن فنية فقط، حول طريقة تسليم الإقليم للإيرادات، وطريقة احتساب العائدات المالية لكردستان، وهذا الأمر سيتم حله، وقد بدأت أولى الخطوات بعد تسليم دفعة أولى من الإيرادات، وبالتالي فأن حصة الإقليم ستمضي، ونتوقع أن التصويت على الموازنة سينهي جزءاً كبيرا من الخلافات".

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، يوم الجمعة (31 آيار 2024)، تفاصيل وكواليس زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد.

وقال كريم في حديث صحفي" إن "زيارة بارزاني واجتماعاته مع القيادات السياسية بحثت عدة جوانب أهمها حسم ملف رواتب الموظفين وقضية إرسال المبالغ بشكل شهري دون تأخير، بما فيها رواتب الأجهزة الأمنية في الإقليم، وملف التوطين".

وأضاف إن "بارزاني أراد من خلال زيارته حسم ملف التصويت على الموازنة وحصة الإقليم فيها بعد أخذ تعهدات من القادة وزعماء الأحزاب، بعد الاعتراضات الأخيرة التي ظهرت من مجموعة نواب، وبالتالي هذه الاعتراضات لن تؤثر على حصة كردستان وستمضي دون عراقيل".

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس الماضي، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية.

وقاد العديد من النواب اعتراضات اعلامية ونيابية ضد جداول الموازنة والادعاء باعطاء اقليم كردستان اكثر من استحقاقات المحافظات الاخرى، الامر الذي نفته وزارة التخطيط ومستشارو الحكومة، بأن حصة كردستان في الجداول تتضمن تنمية الاقاليم واجمالي النفقات الاستثمارية، بينما حصص بقية المحافظات تتضمن فقط تنمية الاقاليم، اما التخصيصات الاستثمارية فهي موجودة ايضا بشكل مستقل عبر الوزارات وتصل لـ40 تريليون دينار.

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نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني : المفاوضات متقدمة والتصويت يوم الإثنين
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