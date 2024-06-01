رسمياً.. افتتاح خط الطيران بين النجف والدمّام

وصلت، صباح اليوم السبت 1 حزيران/ يونيو 2023، أول طائرة سعودية الى مطار النجف الاشرف وعلى متنها 120 مسافر وكذلك السفير السعودي، وذلك لتدشين خط مطار الملك فهد الدولي في الدمام الى العراق.

وقال محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، أن توسيع نطاق الخدمات الجوية بين العراق والسعودية يعزز الربط الاقتصادي والسياحي بين البلدين، فيما أشار إلى أن الرحلة من الدمام إلى المحافظة تمثل تواصلاً وتقارباً بين الشعبين السعودي والعراقي.

بينما الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قالت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تضاعف الطاقة الاستيعابية من أجل الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط السعودية ب‍جمهورية العراق.