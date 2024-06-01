الإطاحة بشخص ابتزّ طالبة جامعية في منطقة الجادرية ببغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، بالاطاحة بشخص ابتزّ طالبة جامعية في منطقة الجادرية ببغداد.

وقال المصدر إن "طالبة من جامعة بغداد ضمن منطقة الجادرية ابلغت عن شخص يقوم ببتزازها لاغراض مادية".

واضاف "على الفور تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم ضمن منطقة تقاطع الجادرية بعد ان تم الاتفاق على تسليم مبلغ مالي من قبل الطالبة الى المبتز".

واكد المصدر انه "تم ضبط المبتز بالجرم المشهود مع المبلغ المالي والهواتف التي استخدمها اثناء الابتزاز وتبين انه يدعى (ا ع م خ ) من سكنة الاعظمية واعترف صراحة بارتكابه جريمة الابتزاز".

وبين أنه "تم ايداع المتهم التوقيف واكمال الاجراءات القانونية بحقه داخل مركز شرطة المسبح".