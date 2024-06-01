إصابة منتسب بالدفاع بعد مشاجرة "مسلحة" في العامرية

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، بإصابة منتسب بوزارة الدفاع اثناء فترة استراحته بعد مشاجرة "مسلحة" مع عدد من الأشخاص لأسباب مجهولة.

وقال المصدر إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص ضمن منطقة العامرية (القرية العراقية) في العاصمة بغداد، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف، ما اسفر عن إصابة احد اطراف المشاجرة والذي يعمل منتسبا في وزارة الدفاع وتضرر عجلته بعدد من الرصاصات، حيث كان في فترة الاستراحة".

وأضاف إنه "تم نقله المصاب الى المستشفى والقبض على أحد اطراف المشاجرة".