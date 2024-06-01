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السوداني يؤكد تخصيص نحو تريليون دينار من مشاريع الوزارات لمحافظة الديوانية


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، تخصيص نحو ترليون دينار من مشاريع الوزارات لمحافظة الديوانية خلال استقباله مجموعة من وجهائها وأهاليها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "السوداني، استقبل مجموعة من وجهاء وأهالي محافظة الديوانية، حيث استمع سيادته إلى شكاوى ومقترحات الوجهاء والأهالي الخاصة بالجوانب الاقتصادية والخدمية والإنسانية".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "مهمة المسؤول هي إيجاد الحلول أكثر من كونها مهمة للاطلاع على تفاصيل العمل، مشيراً إلى أنه رغم وجود تخصيصات لجميع المحافظات لكنّ هناك تفاوتاً في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وهو  يمثل خللاً واضحاً؛ نتيجة لسياسات خاطئة استمرت لسنوات".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة خصصت للمحافظة نحو ترليون دينار من مشاريع الوزارات خارج تخصيصات محافظة الديوانية، وتوجد لدى الحكومة خطة لإيجاد شراكات حقيقية لاستثمار مصانع الديوانية، مشدداً على التعامل الحكومي مع قضايا الفساد من خلال لجان تخصصية مهنية".

وأشار إلى "متابعة الفرق المستمرة لكل المشاريع، مؤكداً وجود خطة لإنشاء مجمعات سكنية في المحافظات، ومنح تسهيلات للمستفيدين، مع توزيع قطع أراضٍ مخدومة؛ من أجل توفير السكن اللائق لجميع المواطنين".

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السوداني يؤكد تخصيص نحو تريليون دينار من مشاريع الوزارات لمحافظة الديوانية
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