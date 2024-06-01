العراق على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "طقس غداً الأحد سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن خاصة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضافت، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، وترتفع درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد"، مشيرا إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، وترتفع درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد".

ولفتت الهيئة إلى، أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".