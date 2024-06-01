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احمد الاسدي: انهاء مهام البعثة الدولية دليل قوة الدولة وفرضها لإرادتها الامنية


اكد رئيس تحالف خدمات احمد الاسدي، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، ان الموافقة الأممية على انهاء مهام البعثة الدولية دليل على قوة الدولة وفرضها لإرادتها الامنية وانتصارها على قوى الارهاب المتمثلة بداعش.

وقال الاسدي في بيان "نقدر عالياً مابذلته الحكومة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من جهود كبيرة في المرحلة السابقة وعبر رؤية ميدانية أمنية وسياسية بما يُعزز الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد اذ تكلّلت باستحصال قرار من قِبل مجلس الامن الدولي لإنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق".

واضاف ان "الموافقة الأممية على انهاء مهام البعثة الدولية دليل على قوة الدولة وفرضها لإرادتها الامنية وانتصارها على قوى الارهاب المتمثلة بداعش واعتراف دولي بما تم انجازه من سياقات وإجراءات صبت في النهاية لصالح الاستقرار السياسي وبداية عهد جديد من العمل الدولي المشترك بين العراق والمجتمع الدولي".

وصوّت مجلس الامن الدولي، امس الجمعة (31 آيار 2024)، على انهاء بعثة الامم المتحدة في العراق.

جاء ذلك خلال الجلسة 9642 المتعلقة بالوضع في العراق، بعد أن كرر نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم أمام المجلس طلب البلاد من المنظمة الدولية أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن "المهمة حققت أهدافها".

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احمد الاسدي: انهاء مهام البعثة الدولية دليل قوة الدولة وفرضها لإرادتها الامنية
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