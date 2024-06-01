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وزير الكهرباء يعفي مدير مركز صيانة حي العامل ببغداد لكثرة الأعطال


وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، بإعفاء مدير مركز صيانة حي العامل ببغداد بسبب كثرة أعطال الكهرباء.

وأوضحت الوزارة في بيان  أن "وزير الكهرباء أجرى جولة تفتيشية في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة إلى مراكز الصيانة في منطقتي حي العامل والجهاد بجانب الكرخ من العاصمة بغداد بهدف الاطلاع بشكل مباشر على أداء الفرق العاملة ومدى جهوزيتها للتعامل مع الأعطال الطارئة".

وأضاف الوزارة، أن "الوزير تساءل عن معدل الأعطال والمعالجات المتبعة"، معرباً عن "عدم رضاه إزاء بعض الأرقام والإجراءات التي تم الاطلاع عليها".

ولفتت الوزارة الى ان "فاضل وجه بإعفاء مدير مركز صيانة حي العامل بسبب كثرة الأعطال في قاطع مسؤوليته وضعف الاستجابة لمعالجة الخلل"، مبيناً أن "الاستجابة السريعة لطلبات الصيانة وتحسين كفاءة الخدمات، يحتلان أولوية خلال أشهر الصيف".

ونقلت الوزارة عن الوزير قوله، إن "أي تقصير في هذا الجانب لن يتم التساهل معه"، مشدداً على "أهمية البقاء في حالة استنفار دائم، وتطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بنزول المدراء إلى الميدان للإشراف المباشر على العمل".

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