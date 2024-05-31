مجلس الأمن الدولي يقرر سحب "يونامي" من العراق نحلول عام 2025

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، سحب البعثة الأممية من العراق "يونامي"، بحلول 2025، وذلك بناءً على طلب الحكومة العراقية.

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة اخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 كانون الاول (ديسمبر) 2025".

وطلب العراق من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشكلت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، إنهاء عملها بحلول عام 2025، قائلا إنه لم يعد بحاجة إليها نظرا لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.

وكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن "العراق تمكن من اتخاذ خطوات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".