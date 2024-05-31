غداً اخر قافلة برية.. بعثة الحج تكشف عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة

اعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، زيادة عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة الى (30293) حاجا، مبينة ان اخر القوافل البرية ستغادر العراق يوم غد السبت.

وذكرت البعثة في بيان لها ان" (30293) حاجا دخلوا الى الديار المقدسة، عبر مطاري المدينة المنورة وجدة ومنفذ عرعر الحدودي".

واوضحت ان" (19076) حاجا يمكثون حاليا في مكة المكرمة، بينما يتواجد (11217) حاجا ب‍المدينة المنورة".

ولفتت الهيئة الى ان" اخر القوافل البرية التي تقل ضيوف الرحمن ستغادر يوم غد السبت، الأراضي العراقية، لتنتهي بذلك عملية تفويج الحجاج برا من البلاد".