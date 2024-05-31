خطيب جمعة النجف يدعو الى العناية بالشباب وفسح المجال لهم لاغتنام العطلة الصيفية

دعا خطيب وإمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي إلى اغتنام العطلة الصيفية ، وهي من مسؤولية الاهل والمراكز والمؤسسات الدنية والاجتماعية.

وقال السيد القبانجي في خطبته السياسية لصلاة الجمعة من النجف " ان العطلة الصيفية قد اقبلت وهناك الملايين من شبابنا وشاباتنا يحتاجون الى العناية التامة بضرورة اغتنام هذه العطلة ".

وأضاف " ان الإباء والامهات يتحملون المسؤولية في ذلك, كذلك المؤسسات الدينية والاجتماعية إضافة الى الدولة.

وتابع " هناك محاولات لافساد مدننا المقدسة في برامج ممنهجة تقودها بعض الجهات الفاسدة , وهنا نناشد الإدارة المدنية برصد مثل هذه الحالات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

واشار الى انه :" على المواطنين ان ياخذوا دورهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال مقاطعة الحالات التي تسيء الى قدسية مدننا المقدسة وعدم التعامل معها بأي طريقة من الطرق.

وحول ذكرى رحيل الامام الخميني قائد الثورة الإسلامية في ايران، علّق السيد القبانجي بقوله "ان الامام الخميني, أعاد الإسلام الى الواجهة , كما أعاد للمسلمين عزتهم وكرامتهم, كما اعاد للمرجعية الدينية دورها في قيادة الشعوب، واعاد القضية الفلسطينية الى الحياة, وغيرّ خارطة العالم ودق المسمار الأول في نعش الحضارة الغربية.