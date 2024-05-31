ضمن حملة تطهير "بغداد القديمة".. مداهمة باب الشيخ فجرًا واعتقال 82 شخصًا

انتهت حملة امنية سريعة فجر اليوم الجمعة بمنطقة باب الشيخ، باعتقال 82 شخصا، وذلك ضمن سلسلة الحملات الأمنية التي تدخل مناطق بغداد القديمة والمتروكة والمنسية على طريقة البتاوين.

وقال مصدر امني ان حملة مداهمة وتفتيش واسعة في ساعات متأخر من الليل استهدفت فنادق ومنازل وأماكن للقمار في منطقة باب الشيخ.

وبين ان الحملة اسفرت عن اعتقال 82 شخصا بينهم مطلوبون ومخالفون لشروط الإقامة بالإضافة الى ضبط دراجات نارية مسروقة.