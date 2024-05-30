وزير الداخلية يوجه بعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، بعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال.

وذكر بيان للداخلية ان الشمري "ترأس، في مقر الوزارة، اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائدي شرطتي الكرخ والرصافة وعدداً من المديرين العامين والضباط، لمناقشة الخطط الأمنية".

وأكد وزير الداخلية، بحسب البيان على "ضرورة التنسيق المشترك بين القواطع الأمنية والإخبار عن أي حادث وسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة"، مشدداً على "تكثيف عمل الدوريات خاصة النجدة ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى ما بعد الحادث ونقل صورة واضحة عن تفاصيله".

ووجه الشمري "بالمتابعة الحثيثة لجميع قواطع المسؤولية وإتخاذ كل ما من شأنه محاسبة المخالفين لضوابط المرور خاصة في الشوارع وعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال".

كما أكد وزير الداخلية، أيضاً على "متابعة الحوادث من قبل الدوائر المختصة وتحليلها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونياً"، مشدداً على "تطوير الخطط الأمنية او إعادة النظر بها بحسب المستجدات الحاصلة، والعمل على دعم جميع من يعمل تحت مظلة القانون وتقديم العون له بالشكل المناسب".