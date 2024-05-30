محكمة التمييز تصدر قراراً يخص أحد قرارات الاتحادية

اصدرت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الخميس، قراراً يخص أحد قرارات المحكمة الاتحادية والذي يخص تقاعد أحد القضاة.

وتضمن القرار اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في 15 نيسان 2024 قدر صدر خلافا لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام وتجاوزاً على السلطة التشريعية وماسا بالشأن القضائي فيعتبر حكما معدوما والحكم المعدوم لا يكون ملزما ولا باتا.

وقررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي واعتبار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا معدوما.